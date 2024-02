Cipro: vicepresidente Bei in visita sull'isola, focus su collaborazioni e finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Kyriacos Kakouris, si trova in visita a Cipro. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini” secondo cui Kakouris è accompagnato da una delegazione della Bei responsabile dei finanziamenti sull'isola. In programma ci sono incontri con i funzionari statali, tra i quali il ministro dei Trasporti cipriota, Alexis Vafeiadis, i direttori generali dei ministeri dell’Istruzione, dello Sport, della Gioventù e dell’Interno, nonché il presidente del Consiglio di amministrazione della Ccb. Le discussioni verteranno sulla collaborazione tra Cipro e la Bei, e sulle attività della Banca nel quadro degli sforzi congiunti al sostegno dell'economia cipriota. Inoltre, oggi, nella sala polifunzionale del ministero delle Finanze, Kakouris presenterà i risultati finanziari annuali della Bei per il 2023, le sue azioni a Cipro e i servizi di consulenza offerti dalla Banca. Ad aprire i lavori sarà il ministro delle Finanze cipriota, Makis Keravnos.(Gra)