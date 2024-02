Energia: Tajani, indipendenza fondamentale per futuro Paese e nostra competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Consideriamo l’indipendenza energetica fondamentale per un Paese come l’Italia che è la seconda manifattura in Europa”. Lo ha affermato il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al convegno “Indipendenza energetica dal 2050. La parola alle imprese: come riuscirci”, organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati. “Non possiamo non affrontare la questione con una visione strategia”, ha aggiunto Tajani ricordando come il caro energia metta “a rischio la competitività di un intero sistema: se vogliamo progettare l’Italia di domani abbiamo il dovere di progettare una strategia che ci permetta di pagare sempre meno le fonti energetiche”. (Rin)