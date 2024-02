Tunisia: presidente Saied, “tolleranza zero contro gli informatori dei sionisti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Kais Saied, facendo il punto sulla generale situazione di sicurezza nel Paese con il ministro dell'Interno, Kamal Feki, il direttore generale della Sicurezza nazionale, Mourad Saied, e il direttore generale e comandante della Guardia nazionale, Hussein Garbi, ha spiegato che "alcune persone che fingono di stare dalla parte del popolo palestinese erano, e sono tuttora, degli informatori e ricevono somme di denaro dall'aggressore usurpatore sionista", in riferimento allo Stato di Israele. "Una delle strane ironie a cui la Tunisia è testimone in questi giorni - ha aggiunto - è che coloro che hanno apertamente dichiarato il loro tradimento e la loro collusione, e hanno anche denunciato sfacciatamente il diritto del popolo palestinese a recuperare tutta la propria terra mentre si trovavano all'estero, non è stato sollevato alcun caso contro di loro davanti ai tribunali tunisini. Inoltre, colui che ha ammesso pubblicamente di aver ricevuto sostegno per la sua campagna elettorale nel 2019 da parte del movimento sionista, oggi è diventato un avversario all'estero e riceve ancora oggi ingenti milioni da questo stesso movimento, che conduce una campagna di sterminio contro il popolo palestinese", ha detto Saied, senza riferire il nome del presunto “traditore”. (segue) (Tut)