Tunisia: presidente Saied, “tolleranza zero contro gli informatori dei sionisti” (2)

- Il presidente tunisino, tra i più ferventi sostenitori della causa palestinese e già protagonista nel recente passato di dichiarazioni ai limiti dell'antisemitismo, ha indicato che "tra i metodi a cui sono ricorsi in questi giorni ci sono i media a pagamento che si preparano ad essere trasmessi, i programmi televisivi che si organizzano o le pagine dei social media di cui si conosce l'ubicazione". Il capo dello Stato ha sottolineato, in questo stesso contesto, che "uno di quelli che si presenta ogni giorno come un esperto di politica, precedentemente nominato in una lista di partito e pagato dai sionisti, girava liberamente per i corridoi del palazzo del Bardo, dettando le sue sentenze per far saltare in aria lo Stato e la società tunisina”. (Tut)