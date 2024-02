Russia: lanciato razzo Soyuz con a bordo satellite meteorologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo Soyuz-2.1b con a bordo il satellite idrometeorologico Meteor-M, 17, altri satelliti russi di piccole dimensioni e un satellite iraniano, è stato lanciato in orbita dal cosmodromo di Vostochny. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa "Sputnik" secondo cui si tratta del primo lancio dal cosmodromo nel 2024. Il razzo è stato lanciato come previsto alle 08:43 ora di Mosca (06:43 in Italia). Dopo il distacco, lo stadio superiore Fregat con a bordo i satelliti accenderà il suo sistema di propulsione due volte e trasporterà il satellite Meteor-M nell'orbita obiettivo ad un'altitudine di 820 chilometri (509,5 miglia). La separazione del satellite è prevista 59 minuti e 46 secondi dopo il lancio. (Rum)