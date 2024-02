Usa: migrazione, Blinken e Majorkas ospitano trilaterale con gli omologhi di Messico e Guatemala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ospitato ieri a Washington un incontro trilaterale con ministri di Messico e Guatemala per discutere nuove politiche di gestione dell'immigrazione illegale e l'espansione dei canali per l'emigrazione regolare nell'Emisfero occidentale. All'incontro hanno preso parte anche il segretario alla Sicurezza interna Usa Alejandro Mayorkas, i ministri degli Affari esteri e dell'Interno del Guatemala, Carlos Ramiro Martinez e José Jiménez Irungaray, e la segretaria per gli Affari esteri messicana Alicia Barcena Ibarra. Le tre delegazioni hanno concordato in merito alla necessità di far fronte con urgenza alle "cause di fondo" dell'immigrazione irregolare, di espandere i canali per l'ingresso legale negli Stati Uniti, e di creare una "cellula operativa" tra i tre Paesi per gestire congiuntamente le questioni migratorie. (segue) (Was)