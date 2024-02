Usa: migrazione, Blinken e Majorkas ospitano trilaterale con gli omologhi di Messico e Guatemala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui principalmente per rafforzare la collaborazione già avviata nel gestire i flussi migratori. Sappiamo che tutti noi stiamo vivendo un momento veramente storico. In tutto il mondo, più persone si stanno spostando rispetto a qualsiasi altro momento della storia documentata, e lo stesso vale, naturalmente, per il nostro emisfero," ha detto Blinken. Il Guatemala ha confermato che ospiterà il prossimo incontro ministeriale sulla Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione a aprile. Martinez ha dichiarato che il Guatemala non considera il problema della migrazione come un problema, ma come un fenomeno. "Crediamo ovviamente che questo fenomeno comporti un compito fondamentale per lo stato guatemalteco. Siamo i primi a dover gestire le necessità della nostra popolazione. Dobbiamo creare e fornire opportunità in modo che la nostra gente non emigri, in modo che questi flussi di guatemaltechi in cerca di opportunità non continuino a crescere. Quindi, il primo compito è un compito per lo Stato guatemalteco," ha detto Martinez. (segue) (Was)