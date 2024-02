Usa: migrazione, Blinken e Majorkas ospitano trilaterale con gli omologhi di Messico e Guatemala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un briefing informale con i giornalisti lo scorso martedì, un funzionario degli Stati Uniti ha dichiarato che i cittadini messicani e guatemaltechi rappresentano la maggior parte degli immigrati irregolari attualmente fermati dagli agenti di frontiera al confine sud-occidentale degli Stati Uniti. Il funzionario ha aggiunto che gli Stati Uniti intendono intensificare gli sforzi trilaterali per ampliare i percorsi legali, inclusi quelli per la migrazione lavorativa. Gli Stati Uniti affrontano ormai da alcuni anni una crisi migratoria senza precedenti lungo il confine con il Messico: nel corso dell'anno fiscale 2023, che si è concluso a settembre, hanno attraversato il confine tra Messico e Stati Uniti almeno 2,5 milioni di migranti sprovvisti di documenti. Il mese di dicembre 2023 ha segnato un record negativo assoluto con un totale di 302mila ingressi irregolari registrati dalla Us Customs and Border Protection (Cbp). (Was)