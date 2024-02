Canada: migrazione, autorità ripristineranno alcune restrizioni ai visti per i cittadini messicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità canadesi intendono ripristinare alcune restrizioni sui visti per i cittadini messicani che arrivano in Canada. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente televisiva "Cbc News". Secondo una fonte, la decisione, che segna una svolta per la politica migratoria del governo liberale canadese, è legata soprattutto a preoccupazioni di carattere interno, ma anche alle recenti pressioni degli Stati Uniti, che hanno registrato un aumento degli ingressi illegali di migranti dal confine con il Canada. A causa degli scarsi requisiti d'ingresso per i cittadini messicani, il Canada sarebbe divenuto una destinazione per i cartelli criminali dediti al traffico di esseri umani verso gli Stati Uniti, ha spiegato una fonte all'emittente televisiva. (Was)