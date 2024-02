Ucraina: Aeronautica, abbattuto un altro Su-34 russo, è l'undicesimo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno rivendicato l'abbattimento di un altro cacciabombardiere russo Su-34 nell'area orientale del Paese: è l'undicesimo nel mese di febbraio. Lo riferisce il canale Telegram del comandante dell'Aeronautica Mykola Oleschuk. Secondo l'ufficiale, il 29 febbraio, "è una data che ricorre ogni quattro anni, ma per i russi è già un giorno familiare in quanto hanno perso un altro aereo". "Meno Su-34 in direzione est! Grazie per il vostro lavoro! La vittoria sul terreno è forgiata nel cielo!", ha aggiunto il generale. (Kiu)