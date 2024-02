© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi dell’esercizio 2023 di Poste Italiane sono in crescita del 5,4 per cento a 12,01 miliardi di euro, con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari. Lo rende noto Poste Italiane, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2023. L’utile netto è in crescita del 22,1 per cento su base annua, a 1,9 miliardi di euro nel 2023. (Rin)