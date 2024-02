Australia: sgominata rete di spie che raccoglieva informazioni sul patto Aukus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex politico australiano avrebbe "venduto" informazioni in merito alla cooperazione militare australiana con Stati Uniti e Regno Unito a una rete di spionaggio denominata "A-Team", che è stata sgominata dai servizi segreti australiani. Lo ha rivelato nel corso di una audizione parlamentare il direttore dell'Organizzazione australiana per la sicurezza e l'intelligence (Asio), Mike Burgess, che non ha fatto pubblicamente il nome dell'ex politico coinvolto. Il funzionario ha affermato che quella smantellata dai servizi segreti era una rete d'intelligence straniera "aggressiva ed esperta", che aveva identificato l'Australia come "bersaglio prioritario". "Queste spie si fingono consulenti, intermediari, funzionari di amministrazioni locali, ricercatori accademici e di think tank", ha detto Burgess, secondo cui i bersagli di queste attività spionistiche sono "studenti, accademici, politici, imprenditori, membri delle forze dell'ordine e funzionari pubblici, cui vengono offerte migliaia di dollari in cambio di informazioni su commercio, politica, politica estera e difesa". Stando a quanto riferito dal capo dell'intelligence, il cosiddetto "A-Team" era particolarmente interessato al patto trilaterale Aukus, che prevede lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare per l'Australia assieme a Stati Uniti e Regno Unito.(Res)