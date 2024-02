Taiwan: Taipei contesta dichiarazioni presidente Serbia, l'isola non è parte della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha protestato contro l'appoggio prestato dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, alle rivendicazioni della Cina sull'isola. In un'intervista concessa all'emittente statale cinese "Cctv" il 26 febbraio, Vucic ha affermato che "Taiwan è la Cina". "Sta a voi decidere cosa, come e quando farlo. Punto", ha dichiarato il presidente serbo. In una nota pubblicata ieri, il dicastero taiwanese ha ribadito che "Taiwan è un Paese sovrano e indipendente", non sottoposto alla giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese guidata dal Partito comunista. Le dichiarazioni di Vucic s'inseriscono nel quadro della potenziale visita che il presidente cinese Xi Jinping potrebbe effettuare in Serbia entro l'anno. (segue) (Res)