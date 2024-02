Taiwan: esportazioni aumentate dell'1,9 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan sono aumentate dell'1,9 per cento annuo a gennaio, attestandosi a 48,4 miliardi di dollari. Lo indica il ministero degli Affari economici, precisando che l'incremento su mese è stato di 10,5 punti percentuali. Come riferito dal direttore del dipartimento di statistica del dicastero, Huang Yu-ling, l'incremento delle spedizioni è stato trainato dalla forte domanda di applicazioni legate all'intelligenza artificiale e soluzioni informatiche ad alte prestazioni. Nel periodo di riferimento, il valore dell'export di prodotti elettronici si è attestato a 17,5 miliardi di dollari (+16,1 per cento su anno), mentre quello di apparecchiature optoelettroniche a 1,6 miliardi di dollari (+24 per cento su anno). Le esportazioni di metalli sono ammontate a 2,3 miliardi di dollari (+26,2 per cento su anno), mentre quelle di macchinari hanno registrato 1,6 miliardi di dollari (+9,5 per cento su anno). In controtendenza le spedizioni di prodotti legati al settore dell'informazione e della comunicazione, che hanno registrato un valore di 14 miliardi di dollari e un calo del 19,3 per cento su base annua. (segue) (Res)