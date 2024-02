Taiwan: esportazioni aumentate dell'1,9 per cento annuo a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, gli Stati Uniti sono stati il primo mercato di sbocco per i prodotti taiwanesi: le spedizioni sono ammontate a 14 miliardi di dollari, in aumento del 2,7 per cento su anno. Segue la Cina con importazioni taiwanesi per un valore di 10,1 miliardi di dollari (+28 per cento su anno). Nello stesso periodo, le spedizioni di articoli verso l'Europa si sono attestate a 6,7 miliardi di dollari, in calo di 50 punti percentuali su anno. Quelle verso i Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sono aumentate del 117,9 per cento su anno, arrivando a 6 miliardi di dollari, mentre le spedizioni verso il Giappone si sono attestate a 2,1 miliardi di dollari, in calo del 21,2 per cento su anno. Questo mese, il ministero del Commercio prevede di registrare esportazioni fino a 37,5 miliardi di dollari. (Res)