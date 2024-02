Cina: Xi, modernizzazione nazionale sia promossa con "azioni concrete"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato i funzionari a far avanzare il processo di modernizzazione nazionale con "azioni concrete". È quanto si legge nella prefazione scritta dal capo di Stato cinese al sesto lotto di testi per la formazione dei quadri. Xi, riporta l'agenzia di stampa "China News Service", ha ribadito l'importanza di avere forti presupposti teorici per avere "una direzione chiara e unire la popolazione". "Lo scopo principale dello studio della teoria innovativa del Partito comunista è quello di applicarla. I quadri a tutti i livelli devono portare avanti uno stile di studio marxista che integri la teoria con la pratica", promuovere complessivamente la costruzione di un Paese forte e portare avanti "la grande causa del ringiovanimento nazionale", ha aggiunto Xi. Il nuovo lotto di libri, nove in totale, è curato dal Comitato direttivo nazionale per la compilazione e la revisione dei testi dedicati alla formazione dei quadri. (segue) (Cip)