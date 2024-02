Cina: Xi, modernizzazione nazionale sia promossa con "azioni concrete" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi ha richiamato i funzionari del Partito comunista alle loro responsabilità anche a inizio settimana, dopo aver ricevuto i rapporti di lavoro degli ufficiali di alto rango della forza politica. Questi comprendono esponenti dell'ufficio politico e del segretariato generale del Partito comunista, funzionari di partito che servono nel comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), nel Consiglio di Stato (il governo cinese) e nel comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo, oltre che nella Corte e nella Procura suprema del popolo. Xi ha definito il 2024 "un anno cruciale" per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 14mo piano quinquennale (2021-2025), soprattutto in vista del 75mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese previsto il prossimo ottobre. Oltre ad approfondire le riforme "a tutti i livelli", Xi ha sottolineato l'esigenza di compiere sforzi per conferire slancio alla ripresa economica. (segue) (Cip)