© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato più di 7,2 miliardi di viaggi interregionali dal 26 gennaio al 27 febbraio, nell'ambito delle vacanze per il Capodanno lunare, in aumento del 10,6 per cento su base annua. Lo ha riferito il ministro dei Trasporti, Li Xiaopeng, nel corso di una conferenza stampa a Pechino.(Cip)