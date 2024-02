Cina: analisti, manifattura potrebbe contrarsi per il quinto mese consecutivo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività manifatturiera della Cina potrebbe registrare una contrazione per il quinto mese consecutivo a febbraio. Lo riporta il sito d'informazione "Channel News Asia", citando le previsioni di 33 analisti che prevedono per questo mese un calo dell'Indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) a 49,1 punti, contro i 49,2 di gennaio. La soglia dei 50 punti separa la crescita dalla contrazione. Le stime sono state divulgate in vista della pubblicazione dell'Indice ufficiale, in programma domani. Gli economisti sembrano concordare sulle persistenti difficoltà registrate dal Paese asiatico, la cui deludente ripresa post-pandemica ha sollevato dubbi circa le basi del modello economico cinese. Nonostante le misure di stimolo varate dal governo per sostenere la crescita, gli analisti continuano a ritenere la capacità fiscale del Paese asiatico "molto limitata" e sottolineano l'esigenza di riforme per contrastare la contrazione dei consumi, la sfiducia degli investitori stranieri e il risanamento del debito delle amministrazioni locali. (segue) (Cip)