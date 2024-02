Cina: analisti, manifattura potrebbe contrarsi per il quinto mese consecutivo a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere la crescita, il 5 febbraio la Banca popolare cinese ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per le istituzioni finanziarie di 50 punti base, operando il taglio più consistente in due anni e iniettando liquidità a lungo termine nel mercato per 139 miliardi di dollari. Il 23 febbraio, inoltre, il presidente Xi Jinping ha presieduto una riunione della Commissione centrale per gli affari finanziari ed economici (Ccfea), in cui è stata evidenziata l'esigenza di sostenere i produttori nazionali attraverso l'aggiornamento delle attrezzature e la riduzione dei costi logistici. Il tutto nell'ambito del tentativo di riequilibrare l'economia ricorrendo alla tecnologia per ottenere guadagni di produttività e aumenti di reddito. Nonostante le fosche prospettive degli analisti, a gennaio sono emerse alcune tendenze positive: nel periodo, i nuovi prestiti concessi dalle banche della Cina si sono attestati a 683,7 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo massimo storico. Stando ai dati della Banca centrale (Pboc), i finanziamenti concessi il mese scorso sono più che quadruplicati rispetto ai 164,3 miliardi di dollari concessi a dicembre, ponendosi anche al di sopra dei 632 miliardi di dollari previsti dagli analisti. (Cip)