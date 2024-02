Nato: “Bild”, come si svolgerebbe l'attacco della Russia secondo il governo tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha elaborato un piano in quattro fasi in cui descrive come si svolgerebbe un attacco della Russia “contro la Nato e la Germania”. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, che afferma di aver visionato il documento preparato per il Bundestag dall'esecutivo federale a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Nel piano denominato “Analisi del rischio per la protezione civile”, l'attacco russo contro l'ex repubblica sovietica viene descritto come “un cambiamento fondamentale nella situazione della sicurezza per tutta l’Europa”. Come Paese al centro del continente, la Germania è esposta a potenziali avversari. In questo scenario, un'azione offensiva di “un aggressore” contro il territorio della Nato e quello tedesco diviene “plausibile”. In una prima fase, l'attaccante attuerebbe campagne di disinformazione, soprattutto nei media e sui social network” allo scopo di “di dividere la popolazione, destabilizzare la società e minare la fiducia nella liberaldemocrazia”. Allo stesso tempo, potrebbero verificarsi attacchi informatici contro “computer e Internet”, nonché sabotaggi e attentati contro le “infrastrutture critiche”. Le operazioni verrebbero svolte “principalmente in segreto, affinché le singole azioni non vengano attribuite in maniera inequivocabile ad attori statali o che agiscono per conto dello Stato”. Nella seconda fase, truppe dell'aggressore, che “Bild” identifica nella Russia, manovrano ai confini della Nato, con l'Alleanza atlantica che reagisce inviando reparti sul proprio fianco orientale come deterrenza. Dal territorio interessato, iniziano a fuggire i primi residenti, mentre l'attaccante moltiplica le attività di spionaggio e sabotaggio, gli attacchi informatici e di altro genere al fine di ritardare i movimenti delle truppe della Nato. L'aggressore colpisce anche nello spazio, disattivando i satelliti del nemico. (segue) (Geb)