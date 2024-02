Nato: “Bild”, come si svolgerebbe l'attacco della Russia secondo il governo tedesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, vengono attaccate strutture logistiche nei principali centri urbani: per esempio, si tratta di aziende chimiche, impianti idrici e centrali nucleari. In questa fase, l'aggressore potrebbe impiegare armi chimiche. Successivamente, attacchi selettivi colpirebbero obiettivi anche in Germania con armamenti convenzionali e mezzi non convenzionali. Nello spazio, numerosi satelliti verrebbero disturbati o distrutti. La quarta fase prevede uno scenario di guerra con lo sfondamento della “Russia” nel territorio della Nato fino in Germania, dove i combattimenti si svolgerebbero “per terra, mare e aria”. Nello spazio, ha luogo per la prima volta “un conflitto su scala globale”. Durante la guerra, la Russia potrebbe impiegare armi chimiche e batteriologiche, nonché missili nucleari e bombe a impulso elettromagnetico. In particolare, come evidenzia il governo tedesco, “eventi reali negli ultimi anni” hanno dimostrato che la Russia è pronta a impiegare armi chimiche. Secondo l'esecutivo federale, infine, “è possibile osservare un aumento delle minacce con armi nucleari da parte del Cremlino”. (Geb)