Banche: Standard Ethics assegna outlook positivo a Banca Monte dei Paschi di Siena

- Standard Ethics ha assegnato un outlook positivo a Banca Monte dei Paschi di Siena e ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (Ser) EE. Il primo Corporate Ser assegnato alla società risale al 2004. La Banca fa parte dello Ss Italian Banks Index e dello Se European Banks Index. Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, a capo del Gruppo Montepaschi, opera principalmente nel settore del commercial banking, con particolare attenzione alla clientela retail. Il Gruppo, si legge in una nota, offre inoltre servizi di leasing, factoring, corporate banking e investmentbanking. A partire dall'approvazione del Piano Industriale 2022-2026, Banca MPS ha attuato interventi di portata strutturale, come l'aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro completato a fine 2022. Inoltre, a novembre 2023, il ministero dell'Economia e delle Finanze italiano ha ridotto la propria partecipazione azionaria. La realizzazione degli obbiettivi strategici in area Esg (Environmental, Social, Governance) è affidata alle previsioni di un nuovo piano di sostenibilità e al relativo programma di attuazione. (segue) (Res)