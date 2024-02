Poste: risultato operativo record nel 2023, dividendo sale a 0,80 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane ottiene un risultato operativo (Ebit) record per l'anno 2023, pari a 2,62 miliardi di euro, in aumento del 9,4 per cento rispetto al 2022, più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance del 2023 pari a 2,6 miliardi di euro. Lo rende noto Poste Italiane, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2023. Proposto un dividendo per l'esercizio 2023 di 0,80 euro per azione, per un ammontare totale di dividendi per il 2023 pari a 1 miliardo di euro, in aumento del 23 per cento rispetto all'esercizio 2022. (Rin)