Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 19 aerei e 7 navi da guerra cinesi nello Stretto

- La Cina ha inviato nello Stretto di Taiwan 19 aerei e sette navi da guerra fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia). Lo riferisce il ministero della Difesa di Taipei su X, precisando che otto velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine non ufficiale tra Taiwan e la Cina. Quattro aerei hanno inoltre varcato il perimetro della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) taiwanese. Dall'inizio di febbraio, la Cina ha inviato nello Stretto 253 aerei e 150 navi da guerra. Le tensioni tra Taiwan e la Cina, che rivendica l'isola come una "parte inalienabile" del suo territorio, hanno raggiunto un nuovo picco nelle ultime settimane, a causa dell'incidente mortale avvenuto il 14 febbraio al largo delle Isole Kinmen. In quella data, un battello gonfiabile a chiglia rigida (Rhib) cinese è stato rilevato nei pressi dell'Isola di Beiding, a est dell'arcipelago controllato da Taiwan. Stando al resoconto fornito dalle autorità di Taipei, all'arrivo di una motovedetta della Guardia costiera taiwanese, l'imbarcazione si è data alla fuga per evitare abbordaggi e ispezioni. (segue) (Res)