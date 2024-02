Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 19 aerei e 7 navi da guerra cinesi nello Stretto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare le relazioni tra le due sponde dello Stretto sono anche gli Stati Uniti, che forniscono assistenza militare a Taiwan pur non riconoscendone la statualità. Nel tentativo di contenere le ambizioni della Cina nell'Indo-Pacifico e impedire un'alterazione unilaterale dello status quo nello Stretto, il 21 febbraio il Pentagono ha approvato una potenziale vendita a Taiwan di sistemi avanzati per l'elaborazione dei dati tattici dal valore complessivo di 75 milioni di dollari. La fornitura servirà ad aggiornare i sistemi di comando e controllo e di sorveglianza e intelligence, così da potenziare l'interoperabilità delle forze armate dell'isola. Si tratta della 13ma fornitura di sistemi militari a Taiwan approvata dall'inizio dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, in un contesto di accresciute tensioni tra l'isola e la Cina. (segue) (Res)