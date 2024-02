Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 19 aerei e 7 navi da guerra cinesi nello Stretto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre, il dipartimento di Stato ha inoltre approvato un pacchetto di aiuti militari dal valore di 300 milioni di dollari, che saranno utilizzati per la manutenzione dei sistemi tattici informatici dell'isola. Il 13 febbraio, infine, il Senato degli Stati Uniti ha dato luce verde ad un pacchetto supplementare di 95 miliardi di dollari a beneficio di Ucraina, Israele e per la sicurezza nella regione Indo-Pacifica, che include anche fondi per l'isola. Il via libera al disegno di legge è stato concesso al termine di un lungo iter procedurale, culminato con 70 voti favorevoli contro 29. A sottolineare l'importanza della cooperazione con Taiwan è stato, da ultimo, anche il deputato repubblicano Mike Gallagher, presidente della commissione d'inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa sulla Cina. (segue) (Res)