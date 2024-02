Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 19 aerei e 7 navi da guerra cinesi nello Stretto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallagher ha condotto a Taiwan una delegazione dal 22 al 24 febbraio, con l'obiettivo di ribadire il sostegno bipartisan del Congresso Usa all'isola nel quadro delle tensioni con Pechino. Il gruppo comprendeva anche i repubblicani John Moolenaar e Dusty Johnson, oltre che i democratici Raja Krishnamoorthi e Seth Moulton. Il rafforzamento dei rapporti tra Stati Uniti e Taiwan "contribuirà alla pace e alla stabilità regionale", ha detto Gallagher dopo il suo arrivo, aggiungendo che "Taiwan ha dimostrato al mondo che opporsi al bullismo della Cina è un modo per prosperare, e non per sopravvivere: gli Stati Uniti sono al vostro fianco". Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Taipei, la delegazione ha proposto di stanziare finanziamenti a lungo termine per la coproduzione di armi sull'isola, con l'obiettivo di recuperare gli arretrati nella consegna di armamenti e di alleviare lo stress sulla catena d'approvvigionamento statunitense. (segue) (Res)