Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 19 aerei e 7 navi da guerra cinesi nello Stretto (6)

- Nell'incontro con la stampa, Krishnamoorthi si è soffermato sui ritardi nella consegna di armi a Taiwan, che il presidente Joe Biden starebbe tentando di accelerare nonostante le pressioni sull'industria della difesa statunitense. Krishnamoorthi ha dunque suggerito l'avvio di colloqui tra Washington e Taipei sulla coproduzione di armi, con particolare riferimento ai sistemi che non comportano il trasferimento di una grande quantità di proprietà intellettuale ma richiedono delicate capacità industriali. A tal proposito, ha fatto riferimento a sistemi d'artiglieria da 155 millimetri, che attualmente sono "incredibilmente scarsi in tutto il mondo", in particolare in Ucraina. Gallagher, da parte sua, ha motivato le difficoltà nella fornitura di armi a Taiwan con "divisioni giurisdizionali" all'interno dei vari dipartimenti, tra cui quelli di Stato e della Difesa. La soluzione, ha aggiunto, sarebbe garantire "stanziamenti pluriennali per munizioni critiche", che consentirebbero agli appaltatori della difesa di aumentare i ritmi di produzione dal minimo al massimo. Gallagher avrebbe inoltre invitato il governo federale a porre Taiwan "in prima linea" nell'approvvigionamento di missili Harpoon, che richiederà manovre diplomatiche con gli alleati Usa nel Golfo Persico, ma "penso sia assolutamente fattibile in futuro". (Res)