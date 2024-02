Usa: accordo preliminare tra Teamsters e Anheuser-Busch per evitare lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense delle bevande Anheuser-Busch, proprietario tra gli altri del marchio di birra Budweiser, ha raggiunto un accordo preliminare con il sindacato Teamsters per evitare un potenziale sciopero. L'accordo preliminare comporterebbe un'intesa quinquennale per un "significativo" aumento dei salari, un miglioramento dell'assistenza sanitaria e del trattamento previdenziale e la garanzia dell'assunzione per 5mila lavoratori iscritti al sindacato sull'intero territorio degli Stati Uniti. Teamsters aveva minacciato di indire uno sciopero in assenza di accordi entro la serata di oggi. (Was)