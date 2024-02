Cina: ministro Esteri, Consiglio di sicurezza rappresenti meglio Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene la costante riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’incremento della rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro tenuto ieri a Pechino con i co-presidenti dei negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Tareq M. A. M. Albanai e Alexander Marschik. Osservando come la Cina abbia “sempre sostenuto fermamente” l’autorità delle Nazioni Unite e il suo “ruolo cardine nelle questioni internazionali”, Wang ha evidenziato l’importanza di garantire ai Paesi di piccole e medie dimensioni l’opportunità di partecipare ai processi decisionali dell’organismo. In un mondo preda di “sconvolgimenti e trasformazioni”, ha poi aggiunto, la comunità internazionale si aspetta che le Nazioni Unite rivestano effettivamente un ruolo guida nell’affrontare le problematiche globali e che il Consiglio di sicurezza si assuma “l’importante responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza”. (Cip)