- La firma dell'accordo sulle garanzie di sicurezza da parte di Francia e Germania con l'Ucraina non influisce sulle relazioni con la Federazione Russa, che si trovano già ad un livello così basso che non ha precedenti. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Per quanto riguarda specificamente le relazioni russo-tedesche e russo-francesi, vorrei sottolineare che, sfortunatamente, in questa fase c'è poco che possa influenzarle in peggio. Sono già a un livello così basso che non ha precedenti", ha affermato la portavoce. Secondo Zakharova, “gli ex partner hanno lasciato ai margini della storia il voluminoso bagaglio di una cooperazione bilaterale su larga scala reciprocamente vantaggiosa, accumulata nel corso di diverse generazioni”. "Non si tratta di una nostra scelta. Da due anni osserviamo come i Paesi della Nato, tra cui Germania e Francia, svolgano un ruolo particolarmente attivo, dotano l’Ucraina di moderni sistemi letali, addestrano il personale militare, forniscono loro dati di intelligence, contribuendo all’escalation delle ostilità”, ha ricordato Zakharova. (segue) (Rum)