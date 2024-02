Russia: ministero Esteri, relazioni con Francia e Germania a livello basso senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutto ciò li rende complici diretti delle azioni del regime di Kiev”, ha sottolineato la portavoce. Secondo Zakharova, “l’élite di questi Paesi nutre ancora illusioni sulla possibilità di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia, e considera l’ultimatum, lo ripetiamo, per noi inaccettabile, noto come 'formula di pace' di Volodymyr Zelensky, come l’unica base per risolvere la crisi ucraina”. “In questo contesto, la firma di nuovi accordi è solo un’altra mossa, anche se simbolica, nella guerra ibrida dell’Occidente contro la Russia, una conferma dell’attenzione al confronto a lungo termine con il nostro Paese e della riluttanza a seguire la via di un dialogo politico e diplomatico per la risoluzione del conflitto”, ha concluso Zakharova. (Rum)