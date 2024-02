Hong Kong: Usa, preoccupazione per ulteriore inasprimento della legislazione sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando attentamente lo sviluppo della legislazione sulla sicurezza nazionale di Hong Kong ai sensi dell'articolo 23 della Legge Fondamentale e le sue implicazioni per i cittadini, gli investimenti e le aziende statunitensi operanti a Hong Kong. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, che esprime "particolare preoccupazione per la proposta delle autorità di Hong Kong di adottare definizioni più ampie e vaghe di 'segreti di stato e 'interferenze esterne' che potrebbero essere utilizzate per eliminare il dissenso attraverso la paura dell'arresto e della detenzione". Gli Stati Uniti temono inoltre che "le autorità di Hong Kong applichino l'articolo 23 extraterritorialmente nell'ambito della loro "campagna di repressione transnazionale per intimidire e limitare la libertà di parola dei cittadini e residenti statunitensi". L'articolo 23, conclude la nota, "rischia di inasprire la Legge sulla sicurezza nazionale del 2020 che ha limitato i diritti e le libertà delle persone a Hong Kong. L'emanazione di ulteriori legislazioni sulla sicurezza nazionale con disposizioni vagamente definite e presunta portata extraterritoriale violerebbe ulteriormente gli impegni internazionali della Repubblica Popolare Cinese e minerebbe il quadro del "Un Paese, due sistemi". (segue) (Was)