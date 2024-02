Usa: "Politico", con dimissioni McConnell Ucraina perde principale sostenitore fra i Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'improvviso annuncio delle dimissioni del leader dei Repubblicani al Senato Usa, Mitch McConnell, il partito è sul punto di perdere il suo più importante sostenitore dell'Ucraina. Lo riferisce il portale "Politico". McConnell negli ultimi due anni ha sostenuto l'invio di armi e aiuti economici per consentire a Kiev di respingere l’invasione russa, esortando gli altri esponenti del Congresso a fare altrettanto e attaccando il presidente Joe Biden per non aver trasferito le armi abbastanza rapidamente. Il senatore repubblicano del Kentucky, inoltre, ha lavorato a stretto contatto con i leader democratici per far passare una nuova tranche di aiuti al Senato questo mese. Lo scorso autunno, McConnell ha più volte sostenuto il vantaggio economico derivante dall’invio di armi all’Ucraina, un argomento di discussione che la Casa Bianca ha ripreso più tardi nel mese di ottobre, e che pochi giorni fa ha ribadito la sottosegretaria di Stato Victoria Nuland, secondo cui gran parte dei fondi stanziati per l'Ucraina tornano negli Stati Uniti sotto forma di commesse per l'industria della Difesa. (segue) (Was)