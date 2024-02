Usa: "Politico", con dimissioni McConnell Ucraina perde principale sostenitore fra i Repubblicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McConnell si dimetterà a novembre da leader del Partito repubblicano al Senato degli Stati Uniti. Il senatore del Kentucky lo ha comunicato ieri ai colleghi al Senato, confermando le indiscrezioni circolate poche ore prima sui media statunitensi. McConnell, che ha compiuto 82 anni la scorsa settimana, era stato eletto per la prima volta alla camera alta del Congresso nel 1985 e ha guidato i senatori repubblicani per più tempo di qualunque altro politico nella storia degli Stati Uniti. "Uno dei talenti più sottovalutati nella vita è sapere quando è tempo di aprire un nuovo capitolo. Oggi sono qui con voi per dirvi che questo sarà il mio ultimo mandato da leader repubblicano del Senato", si legge in uno dei passaggi del testo che McConnell ha letto di fronte ai suoi colleghi. Nei mesi scorsi lo stato di salute del leader repubblicano era stata oggetto di dibattito, dopo che in almeno due occasioni il senatore era stato colto da apparenti malori nel corso di dichiarazioni alla stampa. (Was)