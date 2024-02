Giappone: Kishida partecipa ad audizione parlamentare su scandalo finanziamenti Pld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si è presentato oggi a un'audizione parlamentare organizzata dal comitato etico della Camera dei rappresentanti in merito allo scandalo dei finanziamenti elettorali non dichiarati dal Partito liberaldemocratico (Pld), principale partito di governo giapponese. L'audizione di due giorni era in programma da ieri, ma l'inizio è stato rinviato a causa delle divisioni tra maggioranza e opposizione in merito all'eventuale apertura dei lavori ai media. Negando le accuse di scarsa trasparenza da parte delle opposizioni, Kishida ha dichiarato che il suo intervento di fronte al comitato sarà aperto ai media senza restrizioni. Il primo ministro ha aggiunto che con la sua presenza intende assumersi la piena responsabilità dello scandalo nella veste di presidente del Pld, al fine di "ripristinare la fiducia pubblica nella politica". (segue) (Git)