Usa-Australia: Honolulu ospita annuale Dialogo su politica strategica

- I governi degli Stati Uniti e dell'Australia hanno tenuto il loro annuale Dialogo sulla politica strategica il 27 febbraio a Honolulu. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Il Dialogo, istituito nel 2019, è un forum a disposizione degli Stati Uniti e dell'Australia per discutere della cooperazione nella deterrenza, compresa la deterrenza estesa, il controllo degli armamenti e il mantenimento della stabilità regionale nell'Indo-Pacifico. La delegazione degli Stati Uniti all'incontro è stata presieduta da Mallory Stewart, sottosegretaria del dipartimento per il Controllo degli armamenti, la Deterrenza e la Stabilità del dipartimento di Stato, e da Vipin Narang, vice segretario di Stato alla Difesa per la Politica spaziale. La delegazione australiana è stata guidata da Sarah deZoeten, prima assistente segretaria per la Difesa e la Politica di Sicurezza nazionale del dipartimento degli Affari esteri e del Commercio, e Sheridan Kearnan, prima assistente segretaria per la Politica strategica del dipartimento della Difesa. (segue) (Was)