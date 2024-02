Usa-Australia: Honolulu ospita annuale Dialogo su politica strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Australia hanno ribadito il loro impegno a promuovere "la sicurezza e la stabilità nell'Indo-Pacifico e a proseguire il coordinamento degli sforzi diplomatici e l'integrazione degli sforzi di difesa per garantire un Indo-Pacifico pacifico, stabile e prospero". Il dialogo è servito anche a discutere le prospettive per il controllo degli armamenti e la riduzione del rischio nella regione. Le due parti hanno inoltre sottolineato l'importanza di una maggiore trasparenza e di un coinvolgimento sostanziale per ridurre il rischio di escalation o conflitto non intenzionale nell'Indo-Pacifico. Entrambe le parti hanno enfatizzato il valore del dialogo multilaterale e delle istituzioni regionali nell'Indo-Pacifico, in particolare il Forum Regionale dell'Asean e il Forum delle Isole del Pacifico. (Was)