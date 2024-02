Medio Oriente: ambasciatore palestinese in Russia, possibile tregua per il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la possibilità che Israele e il movimento islamista palestinese Hamas trovino un accordo per cessare le ostilità durante il mese sacro musulmano del Ramadan. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Sputnik" l'ambasciatore palestinese in Russia Abdel Hafiz Nofal. "Questa possibilità è reale", ha detto il diplomatico quando gli è stato chiesto di una tregua durante il Ramadan, aggiungendo che sia il cessate il fuoco che il rilascio degli ostaggi saranno discussi con i rappresentanti di Hamas all'incontro inter-palestinese che si tiene oggi a Mosca. Nofal ha esortato la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché accetti una tregua permanente e non temporanea. (Rum)