G7: Giorgetti approfondisce temi presidenza italiana con ministra canadese Freeland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi la ministra canadese Chrystia Freeland a margine della a sessione del G7 presieduta dall’Italia. “Il cordiale colloquio è stato occasione per approfondire i temi al centro del G7 con presidenza italiana”, riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze su X (ex Twitter). La riunione del G7 si è concentrata sul supporto all’Ucraina (si è collegato, in apertura dei lavori il ministro ucraino Serhiy Marchenko), sulla situazione globale dell’economia, la questione della tassazione internazionale e le sanzioni alla Russia. (Res)