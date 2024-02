© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il capo della Polizia per essere informato di quanto avvenuto e per esprimere solidarietà agli agenti della pattuglia aggredita a Torino, ribadendo fiducia e vicinanza nei confronti della Polizia". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. (segue) (Com)