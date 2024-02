© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidenza italiana al G7 ha un duro e complicato lavoro tecnico per dare basi legali solide all'utilizzo degli asset finanziari russi per indennizzare l'Ucraina". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lasciando i lavori del G7 e G20 in corso a San Paolo, Brasile.(Brs)