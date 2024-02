Usa: Senato, repubblicani bloccano tutele per fertilizzazione in vitro dopo sentenza Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice repubblicana Cindy Hyde-Smith ha bloccato il passaggio di una proposta di legge tesa ad introdurre una serie di garanzie a tutela della pratica della fertilizzazione in vitro e delle cliniche che offrono tale servizio, dopo che la Corte suprema dell’Alabama ha stabilito che gli embrioni congelati sono a tutti gli effetti esseri umani. Il testo è stato presentato dalla senatrice democratica Tammy Duckworth, la quale ha richiesto una approvazione all’unanimità, in mancanza della quale la proposta sarebbe stata bloccata. Il muro dei repubblicani non è una sorpresa: negli ultimi giorni, diversi senatori hanno affermato che la regolamentazione sulla fertilizzazione in vitro dovrebbe essere stabilita a livello statale, e non federale. (segue) (Was)