Usa: Senato, repubblicani bloccano tutele per fertilizzazione in vitro dopo sentenza Alabama (4)

- "I bambini non ancora nati sono 'bambini' ai sensi della legge, senza eccezione sulla base dello stadio di sviluppo, del collocamento fisico, o di qualsiasi altra caratteristica accessoria", afferma il parere di maggioranza della Corte Suprema dell'Alabama. Diversi esperti ritengono che tale pronunciamento ponga ostacoli alla fecondazione in vitro, e che apra a più interrogativi di quanti ne risolva. Secondo esponenti del fronte pro-vita, la sentenza non porterà alla fine della fecondazione in vitro, ma spingerà a interrogarsi sulle modalità di esecuzione di tale pratica, e forse alla fine del congelamento degli embrioni ai fini della loro conservazione. Secondo il quotidiano "The Hill", almeno una struttura che effettua la fecondazione in vitro in Alabama ha sospeso le attività in attesa di chiarimenti sul piano legale. (Was)