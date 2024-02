Ghana: Usa preoccupati dopo via libera a legge Lgbtq, rischi per i diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge approvato dal Parlamento ghanese è stato sponsorizzato da una coalizione di leader religiosi e tradizionali. Il provvedimento prevede il carcere per chi partecipa ad atti sessuali omosessuali o Lgbtq, come per chi promuove i diritti di gay, lesbiche o altre identità sessuali o di genere non convenzionali. Si tratta di uno dei più severi disegni di legge in materia adottati in Africa. Prima di diventare a tutti gli effetti legge, il testo dovrà essere convalidato dal presidente, Nana Akufo-Addo. (Was)