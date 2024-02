Usa: portavoce Casa Bianca, Biden "non ha bisogno di test cognitivi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "non ha bisogno di sottoporsi a test cognitivi". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in risposta alla richiesta di giornalisti di precisare a quali esami sia stato recentemente sottoposto l'inquilino della Casa Bianca. Ieri Biden è stato dichiarato "idoneo al servizio" dal suo medico personale di lunga data, Kevin O'Connor, secondo cui il presidente è stato sottoposto a un esame neurologico "estremamente dettagliato". Dall'esame non sarebbe emersa alcuna indicazione di "infarti, disordini neurologici o della malattia di Parkinson", riferisce il quotidiano "New York Times", precisando che quella annunciata da O'Connor è la terza visita generale cui il presidente si è sottoposto dall'inizio del suo mandato, ed è stata effettuata presso il Walter Reed Medical Center. (segue) (Was)