Usa: portavoce Casa Bianca, Biden "non ha bisogno di test cognitivi" (2)

- Come evidenziato dal quotidiano Usa, però, la nota del medico di Biden "non precisa se gli esami abbiano incluso i test comunemente utilizzati per rilevare segnali di demenza o declino cognitivo, che vengono spesso raccomandati alle persone più anziane". Il medico di Biden si è limitato a riferire a questo proposito che "un gruppo di medici", inclusi un neurologo, due medici ortopedici e un fisioterapista, hanno esaminato l'inquilino della Casa Bianca, e lo hanno descritto come "un 81enne attivo". (Was)