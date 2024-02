Corea del Nord: ex inviato tedesco, Pyongyang spera di poter rilanciare negoziati con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord spera che Donald Trump vinca le elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo 5 febbraio, e sarebbe pronta a rilanciare negoziati con la prima potenza mondiale se tale scenario si concretizzasse. Lo ha sostenuto in un editoriale per l'emittente radiofonica statunitense "Npr" Thomas Schafer, ex ambasciatore tedesco a Pyongyang. L'ex ambasciatore si dice convinto che la Corea del Nord continuerà a innalzare il livello delle tensioni nella Penisola coreana sino alle elezioni presidenziali statunitensi. Secondo Schafer, nel caso Trump tornasse alla Casa Bianca Pyongyang sarebbe pronta a dare "un'altra possibilità" ai negoziati con gli Stati Uniti: l'ex inviato sostiene che il Nord consideri Trump "meglio disposto" nei confronti del Paese e delle sue istanze rispetto all'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. (segue) (Was)