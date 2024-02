Corea del Nord: ex inviato tedesco, Pyongyang spera di poter rilanciare negoziati con Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli occhi di Pyongyang - afferma Schafer nel suo editoriale - l'attuale politica di Washington e Seul nei confronti della Corea del Nord è assai peggiore di quella che aveva segnato i quattro anni di Trump alla Casa Bianca: sotto le presidenze di Biden e di Yoon Suk-yeol, infatti, Usa e Corea del Sud hanno ripreso e intensificato le manovre militari congiunte includendovi sistemi d'arma strategici come portaerei e bombardieri a lungo raggio, hanno avvicinato le forze al confine di fatto tra le due Coree e hanno rafforzato la cooperazione trilaterale in materia di sicurezza con il Giappone. L'ex ambasciatore tedesco riconosce che il leader nordcoreano Kim Jong-un non ottenne quanto voluto da Trump in occasione del vertice tra i due leader ad Hanoi, nel 2019. Ciononostante, Pyongyang sarebbe convinta che "una vittoria di Trump alle elezioni presidenziali darebbe alla Corea del Nord una seconda possibilità di perseguire i suoi obiettivi". (Was)